Пожар в расселенном общежитии ликвидировали в Спасске-Дальнем

Дознаватели устанавливают точную причину пожара

В Спасске-Дальнем пожарные МЧС России ликвидировали ночной пожар в частично расселенном аварийном общежитии на улице Красногвардейская. Пламя охватило три этажа, людей удалось спасти. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 5:57 утра. Уже через восемь минут первые расчеты были на месте. Картина оказалась жуткая: из окон третьего и пятого этажей вырывались языки пламени, а здание затянуло густым черным дымом.

Огнеборцы мгновенно развернули рукава и начали штурмовать горящие помещения. В результате пожара пять комнат выгорели дотла – общая площадь поражения составила около ста квадратов.

В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Сейчас на месте работают дознаватели МЧС России – они устанавливают точную причину случившегося и сумму нанесенного ущерба.

