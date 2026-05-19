Жители Владивостока решат судьбу сквера «Чайка» на голосовании

Сейчас территория участвует в отборе по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Фото: скриншот видео мэрии Владивостока

Во Владивостоке до 12 июня каждый желающий старше 14 лет может проголосовать за благоустройство сквера «Чайка» на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Как сообщили в администрации города, сейчас территория участвует в отборе по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Как рассказал генеральный директор АНО «Центр «Амурский тигр» Сергей Арамилев, в случае победы в сквере появятся новые места для отдыха, чтения и общения, удобные прогулочные тропинки, а также дополнительное озеленение. Пространство может обрести новый облик уже в следующем году.

