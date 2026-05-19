В Приморье подорожали овощи, фрукты и туры в Турцию

Из овощей заметнее всего выросли в цене лук и свекла

В апреле 2026 года инфляция в Приморском крае ускорилась до 0,4% за месяц, а в годовом выражении достигла 7%. Продукты питания прибавили в цене 0,6%, при этом фрукты подорожали сразу на 2%, а поездки в Турцию – на 9%. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Из овощей заметнее всего выросли в цене лук и свекла – на 6% и 7% соответственно. При этом свежие огурцы и сладкий перец, наоборот, стали дешевле на 5–6%. Среди фруктов рекордсменами подорожания стали виноград (+7%) и апельсины (+5%). Из молочной продукции на 2–3% прибавили сметана, творожные сырки, пастеризованное молоко и кефир. Водка подорожала на 2%, коньяк – на 3%, пиво – на 4%.

В непродовольственном секторе цены в среднем снизились на 0,1%. Дешевле стали бытовые плиты, жидкие чистящие средства, мужские кожаные полуботинки, телевизоры и тушь для ресниц – все на 3%. Однако ряд лекарств подорожал на 5–11%, в том числе валидол, активированный уголь и экстракт валерьяны. Бензин и дизтопливо выросли в цене не больше чем на 1%, а подержанные иномарки подешевели почти на 2%.

Сфера услуг выросла на 0,4%. Плацкартные билеты на поезд стали дешевле на 3%, а купе – дороже на 10–15%. Услуги сотовой связи прибавили 4%. Поездки в Турцию подскочили в цене на 9%, тогда как туры в Китай, а также в страны Средней и Юго-Восточной Азии подешевели на 2–31%. Отдых на Черноморском побережье России продолжил дешеветь – минус 3%. Для сравнения, в марте основным скачком стали куриные яйца, подорожавшие перед Пасхой на 19%.

