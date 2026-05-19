У дальневосточного леопарда Leo 285M из Приморья появилось имя

Имя хищнику подарил его Хранитель. Фото: «Земля леопарда»

В национальном парке «Земля леопарда» в Приморье молодой самец редчайшей кошки, известный под номером Leo 285M, получил имя Юнги, что означает «Сияющий дух». Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Как сообщили в нацпарке, теперь у него, как и у других подопечных, есть свое особенное прозвище. Хозяин тайги обитает в Уссурийском заповеднике, где уверенно осваивает новую территорию. Имя хищнику подарил его Хранитель, под опекой которого также находится самка Leo 346F по имени Маруся.

Обе кошки живут на одной заповедной земле, и в будущем они могли бы стать родителями котят – в тех местах, где леопардов не было более полувека.

