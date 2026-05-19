СКР проводит проверку после падения пожилой женщины на лестнице во Владивостоке

По итогам проверки будет принято процессуальное решение Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет Приморья организовал процессуальную проверку после того, как 88-летняя жительница Владивостока упала с лестницы и получила травму руки. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Пенсионерка спускалась по лестнице в районе дома № 44 на улице Сахалинской. Она попыталась опереться на перила, но конструкция, находившаяся в аварийном состоянии, не выдержала и сломалась. Женщина упала вместе с прогнившими перилами, ей потребовалась медицинская помощь.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего, оценят действия или бездействие ответственных за содержание лестничного марша, а также определят тяжесть вреда здоровью пострадавшей. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.