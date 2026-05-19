Во Владивостоке продолжают выявлять брошенные автомобили

После вывоза на спецплощадку у собственника есть три месяца, чтобы забрать автомобиль Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На улицах Владивостока продолжают выявлять брошенные автомобили, которые мешают проезду спецтехники и могут быть опасны для жителей. Только в Первореченском районе обнаружено еще три машины с разбитыми стеклами, спущенными колесами и свободным доступом в салон. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Если хозяин за пять дней не приведет транспорт в порядок или сам его не уберет, вопрос о принудительном вывозе решит городская комиссия. Замглавы администрации Владивостока Дмитрий Свитайло пояснил, что жители хотят жить в безопасном городе, а брошенные авто занимают общественные места, создают риск пожаров и мешают экстренным службам.

Поэтому мэрия проводит комплекс мероприятий по уборке таких машин. Граждан просят сообщать о подобных случаях в администрацию. После вывоза на спецплощадку у собственника есть три месяца, чтобы забрать автомобиль. По истечении этого срока его утилизируют.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.