Олег Кожемяко посетил провинцию Цзилинь в преддверии официального визита Владимира Путина в КНР

Визит делегации Приморского края в Чанчунь. Фото: Правительство Приморского края.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко совершил рабочую поездку в китайскую провинцию Цзилинь. В ее столице, городе Чанчуне он провел переговоры с первым секретарем провинциального комитета Компартии Китая Хуан Цзяном. Главная цель встречи – обсудить расширение сотрудничества между Приморьем и Цзилинь по разным направлениям: от экономики и логистики до гуманитарных и культурных проектов.

Олег Кожемяко отметил, что связи Приморья с провинцией Цзилинь развиваются особенно динамично. Товарооборот между регионами растёт из года в год. Губернатор подчеркнул, что многие позитивные изменения в сотрудничестве государств и их регионов-соседей определяется инициативами лидеров двух стран.

«Наша дружба с каждым годом только расширяется и охватывает новые сферы. Мы укрепляем наше взаимовыгодное сотрудничество, где большая роль принадлежит лидерам наших государств – Президенту России Владимиру Путину и Председателю КНР Си Цзиньпиню», – акцентировал Олег Кожемяко.

Стороны обсудили разные аспекты сотрудничества. Фото: Правительство Приморского края.

На переговорах стороны детально обсудили строительство нового погранперехода в районе Краскино, запуск совместных туристических маршрутов, наращивание взаимных поставок товаров, развитие международных автоперевозок, улучшение пассажирских железнодорожных перевозок, сотрудничество в сельском хозяйстве, культурные обмены и совместные проекты в сфере спорта. После запуска погранперехода его пропускная способность вырастет в три раза.

Хуан Цзян в ходе беседы напомнил об историческом вкладе Советского Союза в освобождение Китая от японских захватчиков и восстановление промышленности северо-восточных регионов КНР после войны. По словам китайской стороны, именно эти события во многом заложили основу нынешнего высокого уровня доверия и кооперации.

В переговорах также принял участие председатель Законодательного собрания Приморского края Антон Волошко. Отдельное внимание участники встречи уделили активизации контактов между законодательными и исполнительными органами власти двух регионов, что поможет согласовывать решения быстрее и эффективнее.

