НовостиОбщество19 мая 2026 10:42

В Ханкайском округе достраивают два временных моста в объезд аварийных переправ

Сооружения возводят на 13-м километре дороги на подъезде к селу Дворянка
Евгения Богданова
Проезд рассчитан на транспорт массой до 40 тонн. фото: правительство Приморья

Проезд рассчитан на транспорт массой до 40 тонн. фото: правительство Приморья

Специалисты завершают строительство временных мостов в Ханкайском округе, которые обеспечат безопасный проезд для 200 жителей села Дворянка. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Как сообщили в правительстве Приморского края, сооружения возводят на 13-м километре дороги на подъезде к селу. Сейчас дорожники монтируют барьерное ограждение. В ближайшее время они соединят мосты с насыпью и обустроят подходы. Проезд рассчитан на транспорт массой до 40 тонн. Это позволит организовать бесперебойное сообщение в обход аварийных участков.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

