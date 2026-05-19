НовостиПроисшествия19 мая 2026 11:45

Отвела ствол карабина в последний момент: жителя Билибино осудили за покушение на убийство

Евгения Богданова
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На Чукотке суд признал 44-летнего жителя Билибино виновным в покушении на убийство из хулиганских побуждений и незаконном хранении оружия. Мужчина приговорен к восьми годам и двум месяцам колонии строгого режима. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Как установили следствие и суд, в июле 2023 года житель Билибино незаконно купил и более трех месяцев держал дома охотничий карабин с патронами. В октябре того же года, будучи пьяным, он решил застрелить ранее не знакомого мужчину, который якобы его оскорбил.

Ошибочно приняв одну из квартир на улице Ленина за жилище обидчика, фигурант взял оружие и пришел туда. Дверь открыла женщина. Злоумышленник выстрелил в нее, но потерпевшая в последний момент успела отвести ствол – благодаря чему и осталась жива.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

