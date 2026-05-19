Небольшой дождь и до +27 градусов ожидается в Приморье 20 мая

Погода будет под влиянием поля повышенного атмосферного давления

Ночью 20 мая в Приморском крае местами пройдет небольшой дождь. Днем осадков почти не будет, а воздух прогреется до +27 градусов. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Ночью погоду в регионе определяла высотная ложбина, днем она будет под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Ветер ожидается южный, умеренный. Температура воздуха днем составит от +22 до +27, на побережье будет прохладнее: +13...+18, сообщили в Примгидромете.

Во Владивостоке прогнозируют облачную погоду, днем с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, умеренный, во второй половине дня усилится. Столбики термометров покажут до +16...+18.

В Уссурийске переменная облачность, в основном без дождя. Ветер южный, умеренный. Температура составит до +23...+25.

В Находке также переменная облачность, без существенных осадков. Утром местами возможен туман. Ветер юго-восточный, умеренный. Днем воздух прогреется до +17...+19.

