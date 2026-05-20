21 инвалида обеспечили средствами реабилитации после проверки в Приморье

В Приморском крае 21 человек с инвалидностью получил положенные технические средства реабилитации. Вопрос удалось решить после обращения жителя Находки в надзорное ведомство. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Поводом для вмешательства стала ситуация местного жителя. Мужчине требовался противопролежневый матрац, однако процесс получения качественного изделия затянулся. Вскоре выяснилось, что в похожей ситуации ожидания находятся еще 20 человек с ограниченными возможностями здоровья.

Чтобы ускорить выдачу важных вещей, к делу подключились представители надзорного органа. Они оказали содействие в решении вопроса, после чего процесс обеспечения людей всем необходимым был благополучно завершен.

«Нуждающиеся обеспечены противопролежневыми матрацами и подушками, подгузниками, слуховыми аппаратами, специальными устройствами для чтения, креслами-колясками, ортопедической одеждой и обувью», – рассказали в управлении Генпрокуратуры России по ДФО.

В настоящее время все нуждающиеся получили необходимые для жизни предметы.

