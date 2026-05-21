11-летний ребенок на квадроцикле сбил девочку в Дальнегорске и уехал

В Дальнегорске полиция нашла водителя, который на детской площадке сбил 12-летнюю школьницу. Нарушителем оказался 11-летний мальчик. Он сел за руль квадроцикла и въехал в ребенка. Девочка получила ушибы грудной клетки и ног. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Все случилось вечером 10 мая. Авария произошла на площадке у дома №46 на улице Арсеньева. После наезда мальчик с места происшествия скрылся. Пострадавшая сама рассказала врачам, что травмы ей нанесло транспортное средство. В больнице у нее обнаружили ушибы.

Сотрудники Госавтоинспекции быстро нашли нарушителя. Выяснилось, что этот 11-летний мальчик уже не раз катался на квадроцикле и возил друзей.

«В связи с недостижением водителем 16-летнего возраста, к административной ответственности привлекут его родителей», - сообщили в ведомстве.

Материалы уже отправили в комиссию по делам несовершеннолетних. Госавтоинспекция Приморья призывает родителей одуматься, напоминая, что в судах уже применяют статью о вовлечении детей в опасные для жизни действия.

