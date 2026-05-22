На Камчатке с начала весны сгорело 17 гектаров сухой травы Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала пожароопасного периода на Камчатке произошло почти 50 возгораний сухой травы. Чаще всего огонь вспыхивает в Елизовском районе и в самом Петропавловске-Камчатском. Общая площадь, которую успел пройти огонь, превысила 170 тысяч квадратных метров. Это больше 17 гектаров. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Причина всех палов - человек. Виновниками становятся владельцы частных домов и дачники. Они жгут мусор и прошлогоднюю траву на участках. Но чаще всего в таких пожарах виноваты дети, которые поджигают сухостой ради забавы. Весной трава вспыхивает моментально. При порывах ветра пламя мгновенно бежит на огромные расстояния и может перекинуться на жилые строения.

Сейчас на Камчатке действует высокий класс пожарной опасности. В поселке Козыревск Усть-Камчатского округа показатель достиг четвертого уровня. Особый противопожарный режим введен в Тигильском муниципальном округе. Жителей просят не жечь траву и мусор. При возгорании звоните по номерам «01», «101» или «112». За нарушение правил пожарной безопасности грозит штраф до 15 тысяч рублей для граждан и до 400 тысяч для организаций.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.