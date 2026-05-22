В Долине гейзеров на Камчатке введут месячник тишины

На Камчатке с 25 мая по 25 июня в Кроноцком заповеднике начнется ежегодный месячник тишины. В этот период вводятся строгие ограничения на посещение Долины гейзеров и облеты Узон-Гейзерного района на вертолетах. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Главная причина - личная жизнь медведей. Сейчас у них брачные игры и восстановление витаминного запаса после долгой зимы. Косолапые выходят из берлог и кормятся свежей травой на зеленых лужайках у термальных источников. Вокруг еще лежит снег, а в парящем ущелье уже тепло.

Частые визиты туристов и вертолетов могут потревожить зверей. Животные становятся тревожными, агрессивными. Решение о вылете каждой группы будет приниматься по утрам. Сотрудники заповедника смотрят на количество медведей и их настроение. Если звери обосновались рядом с экскурсионными тропами, полет отменят.

В это же время птицы начинают откладывать и насиживать яйца. Первыми это делают трясогузки. Они вьют гнезда прямо у настильных троп или под ними. Подземное тепло работает как природный инкубатор. Птенцы появляются на свет раньше, чем в других районах Камчатки.

