Во Владивостоке сотрудники МЧС тушат автопокрышки на улице Лермонтова

Открытое горение удалось ликвидировать Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостокские произошел крупный пожар. На открытой территории загорелись автопокрышки, пламя охватило площадь около 60 квадратных метров. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 15:11 по местному времени. Очаг находился на улице Лермонтова в поселке Трудовое. Уже через семь минут на месте работали огнеборцы МЧС России. Когда они прибыли на место, горели шины, шел густой черный дым.

Открытое горение удалось ликвидировать. Сейчас проводится разборка и проливка места пожара. Погибших и пострадавших нет. Всего в тушении участвовали семь единиц техники и 28 человек личного состава. Информация уточняется.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.