Месячник тишины из-за брачных игр медведей стартует на Камчатке 25 мая

В Кроноцком заповеднике с 25 мая стартует экологический месячник тишины. Для туристических групп ограничат полеты вертолетов и посещения Долины гейзеров из-за брачных игр медведей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В этот период дикие звери создают пары и восстанавливают витаминный запас после выхода из берлог. Хищники кормятся свежей травой у термальных источников, пока горы вокруг еще покрыты снегом. Кроме того, в это время начинают откладывать и насиживать яйца птицы, в частности трясогузки. Пернатые используют подземное тепло в качестве природного инкубатора. Чтобы не мешать животным, допуск групп в парящее ущелье будут согласовывать каждое утро: администрация планирует опираться на количество и настрой зверей возле прогулочных троп.

«Частые посещения и подглядывание за личной жизнью могут вызвать у медведей тревогу, возмущение и агрессивное поведение», – рассказали в Кроноцком заповеднике.

Режим экологического месячника тишины уже полностью утвержден. Специальные правила охраны покоя дикой природы продлятся на территории ровно месяц и завершатся 25 июня.

