Работу сейсмических станций восстановили на двух вулканах на Камчатке Фото: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

На Камчатке 23 мая восстановили работоспособность сейсмических станций на вулканах Горелый и Мутновский. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Работы по возвращению в строй оборудования проводились сотрудниками геофизической службы на двух природных объектах. Находясь на месте, эксперты также зафиксировали актуальные данные о состоянии окружающей территории. Так, на склоне вулкана Горелый толщина снежного покрова составила около четырех метров.

«Сотрудники Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН восстановили работоспособность сейсмических станций, расположенных на вулканах Горелый и Мутновский», – рассказали в Камчатском филиале ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

В настоящее время работоспособность сейсмических станций полностью восстановлена. Оборудование на обоих вулканах вновь может выполнять свои функции.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.