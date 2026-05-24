Синоптики прогнозируют летнюю жару и грозы в Приморье 25 мая

В понедельник, 25 мая, погода в Приморье окажется очень переменчивой. Начало новой рабочей недели принесет жителям края по-настоящему летнюю жару, однако не обойдется без гроз и туманов. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Погода в Приморье 25 мая

Днем в континентальных районах края установится жаркая погода: столбики термометров поднимутся до +24...+29 градусов. На побережье температурный фон окажется значительно ниже – от +14 до +19 градусов. Местами по краю пройдут небольшие и умеренные дожди, а в отдельных районах прогремят грозы. Утром прибрежные территории накроет густой туман. Кроме того, на западе края ожидается сильный порывистый ветер.

Погода во Владивостоке 25 мая

Во Владивостоке первый рабочий день начнется с пасмурного неба. Утром жителей ждет переменная облачность, слабая морось и туман. Днем воздух в столице региона прогреется до комфортных +14...+16 градусов. К вечеру в городе резко усилится юго-восточный ветер.

Прогноз для Уссурийска и Находки

В Уссурийске 25 мая обойдется без осадков. Днем жителей ждет теплая погода: термометры покажут +21...+23 градуса. Однако во второй половине дня здесь также разгуляется сильный южный ветер.

В Находке понедельник выдастся облачным. Утро может испортить морось и туман, но днем существенных дождей не предвидится. Температура воздуха в городе составит +18...+20 градусов при умеренном южном и юго-восточном ветре.

