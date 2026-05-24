НовостиОбщество24 мая 2026 23:39

Найденный на свалке на Сахалине орден передали внуку ветерана спустя семь лет

Награда принадлежала Фетисову Сергею Кирилловичу 1918 года рождения
Алина БОНДАРЕНКО
Найденный на свалке на Сахалине орден передали внуку ветерана спустя семь лет Фото: Поисковое движение России - Сахалин/@sakhpoisk65

В 2019 году житель Южно-Сахалинска Вячеслав сделал удивительную находку на одной из городских свалок. Среди мусора он обнаружил орден Отечественной войны. Мужчина не выбросил реликвию, а передал ее активистам регионального отделения «Поискового движения России». Волонтеры начали устанавливать судьбу героя и искать его родственников. Орден оказался юбилейным – такие вручали всем ветеранам в 1985 году к 40-летию Победы. Поэтому долгое время не могли определить владельца. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Спустя годы поисков за дело взялась Международная общественная организация «Вымпел» из Москвы. Специалистам удалось выяснить, что награда принадлежала Фетисову Сергею Кирилловичу 1918 года рождения. Ветеран родился в селе Брасово Брянской области. Последние годы он жил в городе Шахтерск Сахалинской области. Помощь в поиске родни оказали сотрудники Следственного управления СКР по Сахалинской области. Внука героя, Михаила, нашли в городе Мегион Ханты-Мансийского автономного округа.

На открытии регионального этапа «Вахты памяти» орден торжественно передали Андрею Попову из сургутского военно-патриотического клуба «Север». Он вручит награду родственникам солдата.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

