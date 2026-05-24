Найденный на свалке на Сахалине орден передали внуку ветерана спустя семь лет Фото: Поисковое движение России - Сахалин/@sakhpoisk65

В 2019 году житель Южно-Сахалинска Вячеслав сделал удивительную находку на одной из городских свалок. Среди мусора он обнаружил орден Отечественной войны. Мужчина не выбросил реликвию, а передал ее активистам регионального отделения «Поискового движения России». Волонтеры начали устанавливать судьбу героя и искать его родственников. Орден оказался юбилейным – такие вручали всем ветеранам в 1985 году к 40-летию Победы. Поэтому долгое время не могли определить владельца. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Спустя годы поисков за дело взялась Международная общественная организация «Вымпел» из Москвы. Специалистам удалось выяснить, что награда принадлежала Фетисову Сергею Кирилловичу 1918 года рождения. Ветеран родился в селе Брасово Брянской области. Последние годы он жил в городе Шахтерск Сахалинской области. Помощь в поиске родни оказали сотрудники Следственного управления СКР по Сахалинской области. Внука героя, Михаила, нашли в городе Мегион Ханты-Мансийского автономного округа.

На открытии регионального этапа «Вахты памяти» орден торжественно передали Андрею Попову из сургутского военно-патриотического клуба «Север». Он вручит награду родственникам солдата.

