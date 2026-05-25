На Камчатке фура не выдержала интервал и устроила массовое ДТП

В воскресенье, 24 мая, на 18-м километре трассы «Морпорт - Аэропорт» произошла серьезная авария. Столкнулись сразу четыре автомобиля. Установлено, что 59-летний водитель грузовика «МАН 18.360» не выдержал безопасный боковой интервал. Он задел «Тойота Хайлюкс Сурф», за рулем которой был 40-летний мужчина. Тот ехал по крайней правой полосе. От удара Toyota отбросило на левую полосу. Там она столкнулась с другой «Тойота Хайлюкс Сурф» под управлением 35-летнего водителя. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

После второго удара машину 35-летнего водителя вынесло на металлическое ограждение, разделяющее потоки. Автомобиль перелетел на встречную полосу. Там он врезался в «Мицубиси Делика» под управлением 51-летнего мужчины. В этой цепочке пострадал один человек. Телесные повреждения получил 35-летний пассажир одной из Toyota. Ему оказали медицинскую помощь.

«В отношении виновника ДТП составлены дела об административных правонарушениях», - сообщили в Госавтоинспекции Камчатки.

Водителю грузовика грозят штрафы за нарушение правил расположения на дороге, перевозку опасных грузов и наезд, повлекший вред здоровью. Теперь полиция выясняет все обстоятельства массовой аварии.

