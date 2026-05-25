Организаторы нелегального казино заработали 162 миллиона рублей на Камчатке

На Камчатке осудили организаторов подпольных казино Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском вынесен приговор троим участникам преступной группы, создавшей сеть нелегальных игровых залов. Суд установил, что в 2023–2024 годах фигуранты арендовали три нежилых помещения в краевой столице и Елизове. Там они установили компьютеры для доступа к интернет-казино, искали клиентов и брали с них деньги. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сумма преступного дохода составила почти 162 миллиона рублей. 74-летний организатор ранее уже был судим за аналогичное преступление. Ему назначено 13 лет колонии строгого режима со штрафом 300 тысяч рублей и ограничением свободы на три года. Мужчину взяли под стражу прямо в зале суда.

38-летний соучастник получил 4,5 года строгого режима, штраф 200 тысяч рублей и ограничение свободы на год. 40-летний оператор игорного клуба приговорен к 5 месяцам принудительных работ с удержанием 5 % зарплаты в доход государства и штрафом 100 тысяч рублей. Суд конфисковал у лидера и его сообщника почти 162 миллиона рублей преступного дохода. Также изъяты техника, планшеты, телефоны, видеокамеры и автомобиль, использовавшиеся в незаконной деятельности.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 суток. В отношении остальных фигурантов уголовное дело велось отдельно. Всего в преступной группе состояли восемь человек – шестеро мужчин и две женщины. Сеть подпольных казино действовала более года и была ликвидирована в феврале 2024 года.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.