Прокуратура Уссурийска взяла на контроль ДТП с 11-летним ребенком

Мальчика госпитализировали с сотрясением мозга и ушибленной раной головы Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Уссурийская городская прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств аварии, в которой пострадал несовершеннолетний пешеход. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Днем 25 мая 2026 года водитель автомобиля Daihatsu Move двигалась по улице Фрунзе от улицы Ленина в сторону улицы Краснознамённой. В этот момент на проезжую часть справа налево по ходу движения машины выбежал 11-летний мальчик. Машина сбила ребенка.

Мальчика госпитализировали с сотрясением мозга и ушибленной раной головы. Водитель ранее не привлекалась к административной ответственности, состояние опьянения у нее не выявлено. Ход административного расследования и его результаты находятся под контролем городской прокуратуры.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.