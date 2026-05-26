В селе Прохладное Приморья заработала система против большегрузов-нарушителей

Устройство помогает бороться с теми, кто пытается объехать пункты весового контроля. Фото: правительство Приморского края

В селе Прохладное Надеждинского округа Приморья внедрили комплекс «Страж», который ловит водителей фур, скрывающих номера от камер. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Система фиксирует сам факт проезда транспорта и автоматически отправляет данные в Ространснадзор. После этого специалисты вместе с Госавтоинспекцией находят нарушителя и привлекают к ответственности.

Устройство помогает бороться с теми, кто пытается объехать пункты весового контроля или завешивает госномера, чтобы избежать штрафов. В краевом минтрансе отметили, что комплекс работает в рамках общей программы по сохранению дорог и безопасности местных жителей. За подобные нарушения водителям грозит штраф до 100 тысяч рублей и выше или лишение прав.

