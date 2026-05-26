В Уссурийске возбудили дело об убийстве мужчины в ходе пьяной ссоры

Помощь в расследовании оказывают сотрудники полиции. Фото: СК Приморья

В Приморье следователи начали проверку по факту гибели местного жителя. Тело погибшего нашли в доме на улице Сергея Ушакова. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

По версии следствия, трагедия произошла 21 мая 2026 года. Подозреваемый – 52-летний мужчина – поссорился с приятелем во время пьянки. Злоумышленник несколько раз ударил оппонента руками и ногами по голове, а затем пустил в ход стеклянную бутылку, нож и другие предметы. От ран потерпевший скончался на месте.

Подозреваемого задержали. Суд отправил его под стражу. Сейчас следователи назначают экспертизы, допрашивают свидетелей и проверяют показания фигуранта на месте преступления. Помощь в расследовании оказывают сотрудники полиции.

