Во Владивостоке строителям вернули более пяти миллионов долгов по зарплате

После вмешательства надзорного ведомства все долги перед рабочими погасили полностью Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке прокуратура добилась полного погашения задолженности по заработной плате перед строителями одной из компаний города. Более 30 человек не получили в сумме свыше пяти миллионов рублей. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Проверку в Ленинском районе провели после сигналов о нарушении трудовых прав. Выяснилось, что индивидуальный предприниматель не выплачивал сотрудникам зарплату больше двух месяцев. По материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело по статье 145.1 УК РФ (частичная невыплата зарплаты свыше двух месяцев). После вмешательства надзорного ведомства все долги перед рабочими погасили полностью.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.