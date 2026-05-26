Во Владивостоке ограничат продажу алкоголя 31 мая и 1 июня

Во Владивостоке в конце мая и начале июня введут временные ограничения на продажу алкоголя. Это произойдет 31 мая и 1 июня в связи с проведением массовых мероприятий и Днем защиты детей. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Как уточнили для предпринимателей города, 31 мая с 12:00 до 18:00 на стадионе «Динамо» пройдет праздник, приуроченный ко Дню защиты детей. В связи с этим, согласно закону Приморского края, розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции запрещается на расстоянии менее 100 метров от границ мест проведения массовых мероприятий.

Запрет действует за один час до начала событий, во время их проведения и в течение одного часа после окончания. Кроме того, 1 июня, в сам День защиты детей, продажа алкоголя будет ограничена уже на территории всего города.

