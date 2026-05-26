Во Владивостоке ищут очевидцев ДТП, в котором пострадала 11-летняя девочка

Очевидцев происшествия просят позвонить по телефону дежурной части полка ДПС. Фото: полиция Приморья

Во Владивостоке неизвестный водитель сбил школьницу и скрылся с места происшествия. Ребенок получил травмы, полиция просит откликнуться свидетелей. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

По данным Госавтоинспекции, авария случилась 21 мая около 15:30 в районе дома № 73 «А» строение 1 на улице Русской. Неустановленный автомобиль двигался со стороны улицы Адмирала Горшкова в направлении Багратиона. В этот момент 11-летняя девочка переходила дорогу справа налево по ходу движения машины. Водитель совершил наезд на ребенка и уехал.

Пострадавшую школьницу доставили в травмпункт, ей назначили амбулаторное лечение. В отношении скрывшегося водителя полиция составила административные материалы по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью) и части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление места ДТП). Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Госавтоинспекция напоминает: при ДТП с пострадавшими водитель обязан остановиться, вызвать скорую и полицию, оказать первую помощь, а также дождаться сотрудников. Очевидцев происшествия просят позвонить по телефону дежурной части полка ДПС: 8(423) 249 09 21. Конфиденциальность гарантирована.

