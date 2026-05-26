Мобильный медкомплекс продолжает прием в Уссурийском округе

В Уссурийском городском округе продолжает работу передвижной медицинский комплекс. 27 и 28 мая он будет принимать жителей в селе Корсаковка. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Мобильный пункт разместится у здания ФАПа на улице Ленина, 19. Приглашаются жители сел Корсаковка, Кроуновка и Яконовка. Желающие смогут пройти флюорографию, маммографию, диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр. Ранее в селе Борисовка флюорографию прошли 14 человек, маммографию – 13 человек. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.