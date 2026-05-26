В Приморье днем 27 мая будет сухо и тепло

Поле повышенного давления определит погоду в Приморском крае 27 мая. Осадков не ожидается, утром местами возможны туманы. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Ветер северный, умеренный. Ночью столбики термометров показывали от +7 до +12 градусов, на северо-востоке было прохладнее – от +1 до +6. Днем воздух прогреется до +20...+25.

Во Владивостоке будет переменная облачность, без осадков. Ветер северный, умеренный, утром усилится до сильного. Температура ночью +11...+13, днем +20...+22.

В Уссурийске также переменная облачность и без осадков. Ветер слабый и умеренный. Ночью +9...+11, днем +24...+26.

В Находке переменная облачность, сухо. Ветер слабый и умеренный. Ночью +10...+12, днем +20...+22.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

