В Приморье прошла конференция по развитию резервата «Земля больших кошек»

Проект реализуют при поддержке Президентского фонда природы. Фото: «Земля леопарда»

В Приморье прошла международная конференция, посвященная развитию трансграничного резервата «Земля больших кошек». Ее организовали на базе дирекции заповедников «Земля леопарда», а главной темой стали совместные наработки двух стран по сохранению дальневосточного леопарда и амурского тигра. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Специалисты из России, Китая, Южной Кореи и Монголии обсудили лучшие подходы к приграничному сотрудничеству. Особое внимание вызвал обмен снимками с фотоловушек: хищники регулярно пересекают границу, и их фиксируют камеры обеих сторон, поэтому просто складывать национальные данные некорректно. Участники конференции также расспросили коллег о методах мониторинга, способах распознавания отдельных зверей и том, как результаты исследований помогают планировать охрану. Этот диалог позволит применять похожие решения на других территориях обитания крупных кошек. Проект реализуют при поддержке Президентского фонда природы.

