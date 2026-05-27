На Камчатке мужчина ударил полицейского стулом во время конфликта в ТЦ

В Петропавловске-Камчатском местного жителя обвиняют в нападении на сотрудника полиции прямо в торговом центре. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Это произошло 25 мая 2026 года. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в помещении ТЦ, на почве личной неприязни дважды ударил оперуполномоченного УМВД стулом в левую руку. Правоохранитель в тот момент исполнял свои должностные обязанности.

Сотрудникам удалось пресечь противоправные действия. Нападение квалифицировали по первой части статьи 318 УК РФ. Следователи СК задержали фигуранта, сейчас решается вопрос о мере пресечения. Расследование продолжается, идет сбор доказательств.

