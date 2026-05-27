В полицию Арсеньева поступил сигнал о жестоком обращения с собакой

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В дежурную часть отдела МО МВД России «Арсеньевский» обратилась 72-летняя жительница города. Она сообщила, что на улице Черняховского найдена собака по кличке Шуша с рубленой раной на голове, и попросила привлечь неизвестных к уголовной ответственности. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашивают свидетелей и разыскивают возможных участников инцидента. По итогам проверки будет принято законное и обоснованное решение.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.