Леопарда на прогулке попал в фотоловушку в нацпарке Приморского края

Сотрудники «Земли леопарда» шаг за шагом вернули хищнику безопасность. Фото: «Земля леопарда»

В Приморье фотоловушка национального парка «Земля леопарда» сняла, как дальневосточный леопард неторопливо патрулирует тайгу. Для редчайшей пятнистой кошки такая прогулка теперь стала обычным делом. Но так было не всегда. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Еще в начале века каждый выход в лес грозил леопарду гибелью от браконьеров. Обычная прогулка легко могла обернуться трагедией. С созданием национального парка у исчезающего подвида появился шанс на спасение.

Сотрудники «Земли леопарда» шаг за шагом вернули хищнику безопасность. Сейчас популяция выросла до более 120 особей, и пятнистая кошка снова может спокойно ходить по родной тайге. Но каждый такой шаг требует поддержки: даже маленькое пожертвование помогает сохранить эту хрупкую популяцию одного из редчайших подвидов на планете.

