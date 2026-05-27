Новый катамаран на 200 мест свяжет Владивосток и Большой Камень в 2027 году

Общая стоимость катамарана оценивается в 1,5 миллиарда рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В Приморье к 2027 году достроят пассажирский катамаран вместимостью 200 человек, который начнет курсировать между Владивостоком и Большим Камнем. Об этом сообщил губернатор края Олег Кожемяко на заседании Законодательного собрания. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Судно строят на заводе в Ливадии. Изначально его планировали сдать в 2025 году, но срок перенесли из-за сложностей с поставками необходимых деталей. Общая стоимость катамарана оценивается в 1,5 миллиарда рублей.

Параллельно в 2027 году в регионе достроят 25-местный паром для связи острова Путятина с поселком Дунай в ЗАТО Фокино. После этого специалисты приступят к проектированию большого парома «Босфор Восточный» – вероятно, на Находкинском судоремонтном заводе.

