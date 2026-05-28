Прошедшие осадки запустили формирование дождевого паводка в Приморье

Прошедшие дожди остановили спад воды на реках Приморья и запустили формирование дождевого паводка. Все реки пока находятся в берегах, но в ближайшие двое суток, 29 и 30 мая, ожидаются подъемы уровней воды на 0,6–2,0 метра. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Наиболее интенсивные подъемы прогнозируют в бассейнах рек Уссури и Японского моря. На отдельных участках возможны выход воды из берегов и подтопление пониженных территорий за счет ливневого и склонового стока.

Опасных гидрологических явлений не ожидается. В период влияния циклона продолжает действовать штормовое предупреждение.

