В Приморье ожидаются дожди, туман и сильный ветер 29 мая

Температура воздуха днем составит +19, +24 градуса Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

29 мая в Приморском крае ожидается неустойчивая погода. Ночью прошли дожди (на северо-востоке местами сильные), днем возможны грозы, а ветер усилится до сильного. Температура днем составит от +11 до +24 градусов в зависимости от района. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Согласно прогнозу, влияние на регион окажет высотная ложбина. Днем пройдет небольшой, местами умеренный дождь, не исключена гроза. Ветер западный и северо-западный, умеренный, местами сильный. Температура воздуха днем +19...+24 градуса, на северо-востоке и восточном побережье будет прохладнее – до +11...+16 градусов.

Во Владивостоке облачно, небольшой дождь ожидается в конце дня, вечером местами туман. Ветер северо-западный и западный, умеренный до сильного, утром – сильный. Температура днем составит +21...+23 градуса.

В Уссурийске облачно, небольшой дождь пройдет вечером и в середине дня. Ветер северо-западный, умеренный, в середине дня – до сильного. Днем воздух прогреется до +21...+23.

В Находке облачно, днем осадков не ожидается, небольшой дождь возможен вечером. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха днем составит +21...+23 градуса.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.