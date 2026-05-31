В первый день лета пройдут дожди с грозами в Приморье

1 июня погода в Приморье принесет жителям кратковременные дожди, а местами – сильные ливни с грозами. В этот понедельник климатическую обстановку в крае будут формировать атмосферные фронты. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Днем по краю столбики термометров поднимутся до +26...+31 градуса, а на побережье будет прохладнее – от +17 до +22 градусов. Подробный прогноз погоды во Владивостоке сообщает о переменной облачности и небольшом дожде вечером. Днем в городе ожидается +18...+20 градусов.

В Уссурийске воздух прогреется до +25...+27 градусов, но к вечеру там также пройдут осадки. В Находке температура составит +21...+23 градуса, а во второй половине дня горожанам понадобятся зонты.

Многих отдыхающих традиционно волнует температура воды в Приморском крае. В Амурском заливе показатели достигли +14 градусов, у берегов Находки вода прогрелась лишь до +9 градусов, а вот в заливе Посьета море потеплело уже до +17 градусов.

Сегодня по всему региону наблюдается юго-западный ветер, который днем местами будет усиливаться. Тем, кто планирует провести первый день лета на природе, стоит учитывать высокую вероятность осадков и брать с собой теплые вещи.

vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

