Потепление воды и ранний приход тунцов могут привлечь акул в Приморье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье в этом году раньше обычного появились стаи тунцов. Ученые предупреждают, что вслед за этой рыбой к берегам могут приплыть и опасные белые акулы, для которых тунцы служат излюбленной добычей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Эксперты связывают визиты хищников с прогревом моря и усилением теплого Цусимского течения. Вода приносит к побережью типичных обитателей южных широт – тунцов и сардину-иваси, а уже на них стягиваются крупные акулы. При этом реальная опасность для людей остается крайне низкой.

По информации «ФедералПресс», большинство таких рыб на Дальнем Востоке питаются мелкой добычей и не нападают на человека. Настоящую угрозу представляют только белая акула, быстрая акула-мако и акула-молот, которых периодически замечают на юге края в самые жаркие годы.

«Появление акул в водах Приморья объясняется прежде всего с позиций трофической экологии. Ключевую роль здесь играет не сама температура воды, а та цепочка кормовых связей, которая разворачивается вслед за прогревом поверхностного слоя и усилением Цусимского теплого течения», – рассказала профессор Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина.

По словам ученой, появление крупных акул больше нельзя назвать аномалией. Это закономерный результат потепления дальневосточных морей и восстановления популяции самих хищников. Эксперт советует отдыхающим не паниковать, а просто проявлять разумную осторожность во время купания.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.