Сотрудники «Восточного Порта» вместе с семьями отметили праздник детства

АО «Восточный Порт» по традиции пригласил работников и их родных в культурно-оздоровительный центр «Шепалово», чтобы провести время весело и с пользой. На праздник, приуроченный Дню защиты детей, собралось несколько сотен мальчишек и девчонок, а также их родителей.

С утра маленьких гостей развлекали аниматоры и аэродизайнеры, а аквагримеры помогали создавать яркий макияж. Чтобы этот день запомнился надолго, работали фотозоны, а для гостей праздника приготовили любимые всеми угощения: сахарную вату и попкорн.

За атмосферу отвечали развлекательная программа и показательные номера команды тхэквондистов «Восточник». Спортсмены – многократные чемпионы Приморского края, победители и призеры соревнований разного уровня: от региональных до международных. Традиционно прошёл парад костюмов. В этом году темой стали «Сокровища „Восточного Порта“». Юные «моряки» и «пираты» вышли на импровизированный подиум в образах и получили подарки от стивидорной компании.

Основной программой стал квест для детей и родителей: участникам нужно было пройти станции по маршрутному листу, выполнить задания и получить заслуженные призы.

Отметим, корпоративная социальная поддержка портовиков и их семей – часть комплексной политики компании. Например, «Восточный Порт» каждый год компенсирует своим сотрудникам 85% от стоимости путевки в культурно-оздоровительный центр «Шепалово», первая смена которого стартовала накануне, 1 июня.

Кроме того, уже много лет Фонд «Восточный Порт» реализует программу социального развития «Дети». Ее задача – обеспечить каждому маленькому жителю Врангеля комфортное и безопасное детство.

