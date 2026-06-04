Что произошло в Приморье к утру 5 июня

Судно прошло по акватории бухты Золотой Рог и пришвартовалось у причала Морского вокзала. Фото: Тимур ХАНОВ

Во Владивостоке хирурги Краевой клинической больницы № 2 провели сложнейшую операцию мужчине с гигантской вентральной грыжей. Образование достигало более 20 сантиметров в диаметре и по объему напоминало футбольный мяч.

В столицу Приморья спустя долгие годы зашел огромный круизный лайнер Eastern Venus. Судно прошло прямо по акватории бухты Золотой Рог и пришвартовалось у причала Морского вокзала. Это знаковое событие: круизные лайнеры не заходили во Владивосток целых шесть лет – с декабря 2019 года.

В Вологодской области впервые будут судить сразу трех человек, которые обманывали людей по телефону целой организованной группой. В полицию Череповца в сентябре 2025 года пришла 75-летняя пенсионерка: ей позвонил лжесотрудник сотовой компании и попросил продлить договор, а она продиктовала паспортные данные. На скамье подсудимых окажутся уроженцы Чукотки.

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