Самосвал врезался во встречный автобус на Камчатке Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

5 июня в 6 утра на улице Академика Королева в Петропавловске-Камчатском произошло лобовое столкновение самосвала Shacman и маршрутного автобуса Daewoo. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Оба водителя получили телесные повреждения. На место приехала бригада скорой медицинской помощи, одного человека госпитализировали. Пассажиров в салоне автобуса в момент аварии не было. Чтобы не допустить возгорания транспорта, прибывшие сотрудники пожарно-спасательной части МЧС России отключили аккумуляторную батарею.

«По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем «Шакман», выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, организованную во время дорожных работ, обозначенную с помощью временных дорожных знаков и направляющих конусов, где совершил столкновение с маршрутным автобусом», – рассказали в Госавтоинспекции.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять все детали и обстоятельства утреннего ДТП.

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