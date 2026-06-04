Житель Пермского края напал на сотрудников Росгвардии на Камчатке Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Вилючинске Камчатского края 29-летний житель Пермского края предстанет перед судом за публичные оскорбления полицейского и избиение сотрудников Росгвардии. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В феврале этого года нетрезвый мужчина отдыхал в кафе, где начал вести себя крайне агрессивно. Обеспокоенные гости заведения вызвали наряд. Когда на место прибыл полицейский, приезжий стал публично его оскорблять. Скандалиста решили доставить в медицинское учреждение на освидетельствование. По пути он продолжил ругаться на стража порядка и сотрудников Росгвардии, а затем набросился на двоих из них с кулаками, нанеся удары по лицу и телу.

«Мужчина обвиняется в публичном оскорблении, а также применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих обязанностей», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

Сейчас прокуратура Вилючинска утвердила обвинительное заключение по заведенному уголовному делу. Все собранные материалы направлены в городской суд, где их рассмотрят по существу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.