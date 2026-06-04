Три семьи из аварийного дома получили новые квартиры на Чукотке Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Чукотке три семьи из национального села Инчоун переехали из аварийного дома в новые квартиры благодаря вмешательству прокуратуры. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Еще в 2021 году после первого внимания прокуроров дом обследовали и официально признали подлежащим сносу. Однако процесс переселения остановился, и людям пришлось долгое время оставаться в старом здании. После того как три жителя села написали обращение в надзорное ведомство, районный прокурор пошел в суд с исковыми заявлениями, чтобы защитить жилищные права сельчан. Суд встал на сторону людей и поддержал требования.

«Установлено, что три семьи проживали в доме в селе Инчоун Чукотского района, который после вмешательства прокуратуры в 2021 году был обследован, признан аварийным и подлежащим сносу. Однако дом длительное время не расселялся», – рассказали в прокуратуре Чукотского автономного округа.

Сейчас жилищные права обратившихся жителей национального села полностью восстановлены. Судебное решение исполнено, и все три семьи обеспечены новыми благоустроенными квартирами.

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