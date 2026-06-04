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НовостиОбщество4 июня 2026 23:02

Три семьи из аварийного дома получили новые квартиры на Чукотке

Прокуратура защитила права жителей села Инчоун
Алина ВЕСНИНА
Три семьи из аварийного дома получили новые квартиры на Чукотке

Три семьи из аварийного дома получили новые квартиры на Чукотке

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Чукотке три семьи из национального села Инчоун переехали из аварийного дома в новые квартиры благодаря вмешательству прокуратуры. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Еще в 2021 году после первого внимания прокуроров дом обследовали и официально признали подлежащим сносу. Однако процесс переселения остановился, и людям пришлось долгое время оставаться в старом здании. После того как три жителя села написали обращение в надзорное ведомство, районный прокурор пошел в суд с исковыми заявлениями, чтобы защитить жилищные права сельчан. Суд встал на сторону людей и поддержал требования.

«Установлено, что три семьи проживали в доме в селе Инчоун Чукотского района, который после вмешательства прокуратуры в 2021 году был обследован, признан аварийным и подлежащим сносу. Однако дом длительное время не расселялся», – рассказали в прокуратуре Чукотского автономного округа.

Сейчас жилищные права обратившихся жителей национального села полностью восстановлены. Судебное решение исполнено, и все три семьи обеспечены новыми благоустроенными квартирами.

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