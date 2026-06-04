Житель Астрахани вернет более 900 тысяч рублей обманутому жителю Приморья Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Дальнереченске Приморского края межрайонная прокуратура через суд взыскала более 900 тысяч рублей с владельца банковского счета в пользу обманутого местного жителя. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В апреле 2025 года мужчина решил дополнительно заработать на инвестициях. Он отправил на реквизиты мошенников больше 900 тысяч рублей. Оказалось, что банковский счет принадлежит жителю Астрахани, который передал свою карту для незаконных операций. Чтобы вернуть сбережения, прокурор подал иск о взыскании неосновательного обогащения. Ленинский районный суд Астрахани поддержал эти требования и обязал мужчину выплатить не только сам перевод, но и проценты за пользование чужими деньгами.

«Житель Дальнереченска, заинтересованный дополнительным заработком путем "инвестирования", попал под влияние мошенников, в результате чего перевел свыше 900 тысяч рублей на банковский счет, оформленный на "дроппера"», – рассказали в прокуратуре.

Сейчас фактическое исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства. Астраханцу предстоит перевести обманутому жителю всю назначенную судом сумму.

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