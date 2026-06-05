Новые скейт-площадки и корты строят к 365-летию Иркутска Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В преддверии 365-летия Иркутска началось масштабное благоустройство дворов, дорог и общественных пространств города. На преображение территорий из городского бюджета выделяют по 15 миллионов рублей на каждый район. Средства распределяют, опираясь на просьбы самих жителей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ко Дню города Иркутск заметно преобразился: на улице Баумана капитально обновили хоккейный корт, на Василия Ледовского и в Лисихинском парке построили современные скейт-площадки, а у Дома архитекторов уложили новую плитку, сообщает «ФедералПресс». Во дворах меняют асфальт, ставят новые качели, турники и монтируют освещение.

«Размеры корта увеличены до стандартных для возможности проведения областных соревнований. Часть расходов взял город, и так совместно мы смогли воплотить мечту ребят в жизнь», – рассказали в городской Думе.

В юбилейном 2026 году планируется отремонтировать еще более 100 дворов во всех микрорайонах. Средства на эти цели уже заложены в бюджете, а качество работ подрядчиков будут контролировать сами жители.

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