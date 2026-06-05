Водитель без прав устроил погоню и врезался в припаркованное авто на Камчатке Фото: Дмитрий Ахмадуллин. Перейти в Фотобанк КП

4 июня в Петропавловске-Камчатском водитель мотоцикла «Сузуки» попытался скрыться от сотрудников ГАИ и врезался в припаркованный автомобиль. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Инспекторы заметили на дороге мужчину, который ехал с нечитаемыми государственными регистрационными знаками. Чтобы нарушитель не смог уехать, патрульная машина заблокировала ему путь. Однако он проигнорировал требования об остановке и решил сбежать, но в итоге въехал в стоящий рядом транспорт.

Пытавшийся скрыться мотоциклист врезался в припаркованную машину Видео: Госавтоинспекция Камчатки

Экипаж ДПС задержал беглеца. Выяснилось, что мужчина был лишен водительских прав. Помимо этого, у него не оказалось полиса страхования автогражданской ответственности, а номера были специально закрыты материалами, препятствующими их идентификации.

«Для уменьшения вероятности скрыться водитель мотоцикла был блокирован патрульным автомобилем, однако нарушитель не выполнил законное требование сотрудников полиции об остановке, предпринял попытку скрыться и совершил наезд на припаркованный автомобиль», – рассказали в Госавтоинспекции.

Сейчас в отношении нарушителя составлены административные материалы за управление транспортом без прав, закрытые регистрационные знаки и отсутствие страховки. Сам мотоцикл помещен на стоянку специального хранения.

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