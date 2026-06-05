Два брата избили и заперли родную мать в квартире в Приморье Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Славянка Хасанского района двое родных братьев жестоко обошлись с собственной матерью. Мужчины избили женщину и заперли ее в квартире против воли. За незаконное лишение человека свободы их привлекли к уголовной ответственности. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как установили следователи, сыновья намеренно отрезали женщине все пути к выходу из жилого помещения. Они полностью ограничили ее передвижения, грубо нарушив конституционные права потерпевшей на личную свободу и неприкосновенность.

«Применяя физическое насилие, нанося удары руками по лицу своей матери, закрыли дверь квартиры на ключ, чем исключили возможность потерпевшей самостоятельно покинуть жилое помещение, тем самым незаконно лишили ее свободы», – рассказали в пресс-службе Судов Приморского края.

Сейчас обоим братьям предъявлено обвинение. Хасанский районный суд уже избрал для мужчин строгую меру пресечения в виде заключения под стражу. В следственном изоляторе родственникам предстоит провести ближайшие два месяца.

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