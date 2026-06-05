Почти 57 тонн минтая отправили на дозаморозку после проверки в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

3 июня Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора вынесло предупреждение кировскому предприятию за нарушение температурного режима при перевозке и хранении почти 57 тонн мороженого минтая. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В конце апреля специалисты досмотрели крупную партию обезглавленной глазированной рыбы, которую погрузили в железнодорожный вагон-термос на территории местного холодильника. Грузоотправителем и получателем выступала одна и та же фирма из Кирова.

Во время замеров в толще продукции инспектор ведомства зафиксировал температуру минус 12,9 градуса, хотя по правилам должно быть минус 18 градусов. Такое состояние товара противоречит техническому регламенту о безопасности и условиям изготовления.

«В связи с тем, что нарушение обществом допущено впервые, принято решение о назначении административного наказания в виде предупреждения», – рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Партию недостаточно холодной рыбы отправили на обязательную дозаморозку. По факту выявленного нарушения ведомство завело административное производство, по итогам рассмотрения которого кировская компания получила лишь официальное предупреждение.

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