Прокуратура проверит работу коммунальщиков во время циклона в Приморье Фото: Ярослав ЮРИН. Перейти в Фотобанк КП

В преддверии надвигающегося на регион циклона прокуратура взяла под особый контроль деятельность экстренных и коммунальных служб. По данным Примгидромета, с 5 по 6 июня ожидается штормовое предупреждение. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По информации метеорологов, на территории края в ближайшие дни возможны локальные опасные природные явления. Чтобы предотвратить негативные последствия циклона, прокуроры заранее обратились к главам органов местного самоуправления и представителям ресурсоснабжающих компаний. Руководителей предупредили о строгой ответственности, которая последует в случае их несвоевременной реакции на ликвидацию разрушений и последствий разбушевавшейся стихии.

«Надзорное ведомство, в случае возникновения аварийных ситуаций на объектах ЖКХ, даст оценку соблюдению нормативных сроков их устранения, своевременности оповещения населения», – рассказали в прокуратуре.

Сейчас работа всех экстренных и коммунальных служб находится под пристальным вниманием. Надзорное ведомство контролирует готовность структур к надвигающейся непогоде.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.