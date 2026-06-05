Ревнивый житель Приморья до смерти избил своего соперника Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

31 мая в Надеждинском районе 34-летний мужчина жестоко избил человека на почве ревности. Пострадавший скончался в медицинском учреждении. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Во время ссоры нападавший нанес своему сопернику тяжелые телесные повреждения. Избитый человек оказался в медицинском учреждении, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью, и он умер.

Следователи завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности повлекло смерть человека. Районный прокурор уже признал это процессуальное решение полностью законным.

«Ход и результаты расследования, а также установление всех лиц, причастных к совершению преступления, находятся на контроле прокуратуры Надеждинского района», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Сейчас следователи продолжают выяснять все детали смертельного конфликта. Работа следственных органов находится под строгим контролем.

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